Autotrapianto polmonare su bimba di 10 anni, il premier Conte: «Gaslini orgoglio nazionale»

«Bentornata a casa alla piccola Gaia»: così, con un post su Facebook corredato da una fotografia scattata all'interno dell'ospedale, il premier Giuseppe Conte ha voluto manifestare tutta la sua gioia e soddisfazione per il pionieristico intervento che l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ha portato a termine con successo sulla bimba di 10 anni affetta da grave malformazione cardiopolmonare.

Un'operazione molto complessa, un autotrapianto polmonare unico nel sui genere in campo pediatrico, che ha consentito a Gaia, rifiutata da ben 6 centri nazionali e internazionali, di poter iniziare una vita come quella di tutti gli altri bimbi di 10 anni: «Un abbraccio a lei e alla sua famiglia e grazie di cuore ai medici dell’Istituto Giannina Gaslini, uno dei più grandi e importanti ospedali pediatrici d’Europa, che con il primo autotrapianto polmonare su un paziente pediatrico e collegato intervento chirurgico, le hanno restituito la vita», è stata quindi la reazione del premier Conte.



«Oggi ho appreso dall’ospedale che la bambina sta bene e ne sono felice - ha proseguito il presidente del consiglio su Facebook, ricordando la sua ultima visita al Gaslini in occasione del primo taglio avvenuto nel cantiere del ponte Morandi: «Ho avuto modo a febbraio scorso di visitare questa struttura d’eccellenza, orgoglio italiano, nel quale ogni giorno si ridà speranza a piccoli pazienti e alle loro famiglie. Mi hanno profondamente colpito non solo l’alta professionalità e competenza di tutto il personale, ma soprattutto il calore umano, la sensibilità e l’amore con il quale vengono accuditi i bambini». Parole che hanno inevitabilmente riempito d'orgoglio non solo il personale dell'istituto pediatrico, ma l'intera città.