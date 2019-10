La piccola Tafida in arrivo al Gaslini

Martedì 15 ottobre 2019 la piccola Tafida sarà trasportata dal Royal London Hospital di Londra, dove è ricoverata da febbraio, all'ospedale Gaslini di Genova a cura di un'equipe dedicata della Terapia Intensiva Pediatrica dell'Istituto.

La piccola inizierà quindi il percorso di presa in carico della piccola come da richiesta della famiglia e in ottemperanza alle disposizioni dell'Alta Corte Inglese, che ha accolto il ricorso dei genitori.

«Siamo felici di poter accogliere Tafida all'ospedale Gaslini - aveva detto nei giorni scorsi il direttore generale Paolo Petralia -. Fin da subito abbiamo offerto la disponibilità di accogliere la piccola Tafida e la sua famiglia nel nostro ospedale, poiché non sempre, purtroppo, è possibile guarire, ma sempre è doveroso prendersi cura e offrire spazio di accudimento ed accoglienza. Questo tempo, che viene offerto a Tafida e alla sua famiglia, è una condizione di dignità e qualità di vita, che da sempre al Gaslini viene offerto ai bambini di tutte le nazionalità e in tutte le condizioni. E in questo, ancora una volta, portiamo avanti la missione del nostro fondatore, rivolta ai bambini di ogni condizione, di ogni dove e in ogni tempo».