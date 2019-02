Tenta di derubare turista in via Garibaldi, arrestata minore

I carabinieri della compagnia di San Martino hanno arrestato per tentato furto aggravato una 16enne nata in Bosnia Erzegovina, domiciliata in via Pastore, già con pregiudizi per reati specifici.

La ragazza, in via Garibaldi, è riuscita a confondersi tra una comitiva di turisti cinesi e ha tentato di rubare il portafoglio a una 63enne, ma è stata immediatamente bloccata dai militari.

Dopo le formalità la giovane è stata trasferita presso un centro di prima accoglienza cittadino, come disposto dall'autorità giudiziaria dei minori.