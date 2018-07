Minacce contro l'assessore Garassino sui muri del centro storico

Scritte contro l'assessore Stefano Garassino sono apparse la scorsa notte su palazzo Gattilusio, in salita San Siro nel centro storico. «Garassino fascista, sei il secondo della lista», il messaggio lasciato da un ignoto graffittaro.

Le foto sono state postate dallo stesso assessore sulla sua pagina Facebook, accompagnate dalla frase: «la democrazia di certi personaggi ... Minacce di morte a me e al nostro ministro e capitano Matteo Salvini. Noi andiamo avanti senza paura le brigate rosse sono state sconfitte prima dallo stato e poi dalla storia proprio da quelle masse popolari che ora sono con noi».

Solidarietà è stata espressa dalle forze politiche sia di maggioranza che di minoranza. «Esprimo a nome di tutto il gruppo consiliare della Lega, la nostra piena solidarietà all'assessore Stefano Garassino, continuo bersaglio di insulti e di minacce pesanti. Le scritte comparse su un palazzo del centro storico rappresentano un gesto vigliacco e incivile, a opera di balordi, che evidentemente non accettano l'ottimo operato svolto dal nostro assessore comunale. Siamo certi che presto le Forze dell'Ordine riusciranno a trovare i colpevoli di queste minacce, per punire e dare un segnale forte a tutti coloro che, credendosi intoccabili, imbrattano i muri con scritte ingiuriose. Da parte nostra difenderemo sempre, indipendentemente dal colore politico, chiunque venga reso oggetto di insulti e attacchi così intimidatori», lo ha dichiarato Lorella Fontana, capogruppo Lega in Comune.