Importante riconoscimento per i gamberi di Santa Margherita

Importante riconoscimento per i gamberi rosso e viola che vengono pescati a Santa Margherita Ligure. Le due specie di crostacei tipiche della zona e conosciute in tutto il mondo per la lora bontà hanno infatti ottenuto la Denominazione Comunale (De. Co.), importante per tutelarle al meglio riconoscendo il lavoro e gli sforzi dei pescatori. Realizzato anche un logo, disegnato e regalato dal grafico sammargheritese Mirko Grifoni.

Valerio Costa, assessore al Commercio di Santa Margherita Liguria ha spiegato: «È stato un lavoro di squadra che ha coinvolto a più livelli l’amministrazione, gli uffici comunali e le associazioni di categoria presenti sul territorio. La commissione ha lavorato qualche mese sottoponendo ai commissari - Augusto Comes (Federcoopesaca) Luciano De Angelis (Ascom) e io (Comune) - le proposte con l’aiuto della Capitaneria di Porto, in particolare del comandante Antonello Piras e i suggerimenti della Cooperativa Pescatori, È stato un lavoro che ha coinvolto sia gli aspetti storici che tecnici della cattura del gambero e della sua lavorazione finalizzata alla somministrazione; abbiamo individuato un logo che possa promozionare al meglio il prodotto; alla fine abbiamo ottenuto un risultato che ritengo più che soddisfacente anche perché è un risultato che da anni era rincorso ma mai raggiunto».

Soddisfatto anche Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure: «Finalmente il Gambero di Santa Margherita Ligure, eccellenza culinaria, ha una sua identità, una sua tutela e un suo disciplinare a garanzia dei consumatori».

