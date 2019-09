Mancano le barelle, ancora ambulanze bloccate

Ancora ambulanze bloccate in attesa di avere indietro le barelle. Succede questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Nove i mezzi di soccorso costretti ad aspettare prima di poter riprendere il servizio.

La permanenza davanti all'ospedale fa sì che l'ambulanza non possa rientrare alla base e dunque lasci sguarnita la zona di competenza, che, in caso di necessità, deve essere coperta da un mezzo in arrivo da più lontano.

Alle 11 risultano 14 ambulanze al San Martino, 9 al Galliera e 13 al Villa Scassi. Guardando gli accessi, al San Martino i pazienti in attesa sono 20, 39 quelli in visita e 11 in osservazione breve (Obi); per quanto riguarda il Galliera le persone in attesa sono 12, 39 quelle in visita e 6 Obi; al Villa Scassi sono cinque i malati in coda, 24 in visita e 32 Obi.