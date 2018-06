Nuovo Galliera, aperta un'inchiesta dopo l'esposto dell'M5s

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla realizzazione del nuovo ospedale Galliera dopo l’esposto presentato alcuni giorni fa dai rappresentanti regionali del Movimento 5 Stelle.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Gabriella Marino e dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, che hanno deciso di andare a fondo della questione sollevata dalla capogruppo M5s in consiglio Regionale, Alice Salvatore, che ha puntato il dito su presunti abusi d’ufficio e peculati.

«Non risulta affatto chiara la destinazione e l’impiego che è stato fatto delle ingenti risorse pubbliche già stanziate, il modus operandi dell’Ente e dei suoi contractor, nonché se la concessione di tali ingenti risorse sia stata o meno indotta dalla rappresentazione di dati non veritieri ai fini della loro concessione - si legge nell’esposto, in cui i sottolinea anche i bilanci negativi registrati dal 2014 - A fronte di ciò pare lecito domandarsi se possa essere concessa a un ente pubblico un’assoluta libertà di disporre in tal modo di beni pubblici, finanziati, anche nella loro edificazione/ristrutturazione, con risorse pubbliche e nell’ambito di un’operazione economica rischiosa ma garantita dalla Regione Liguria con denari pubblici»

La replica della direzione dell’ospedale

Sulla notizia dell’apertura dell’inchiesta, la direzione del Galliera ha fatto sapere che «a oggi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte della Procura. L'Ente ospedaliero è a totale disposizione della stessa Procura per fornire tutti i chiarimenti necessari, nell'assoluta serenità del suo operato».