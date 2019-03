Guasto al sistema informatico, problemi al centro prelievi del Galliera

Disagi venerdì mattina all’ospedale Galliera a causa di un blocco informatico dovuto alla rottura di un server del sistema.

Il problema ha avuto conseguenze soprattutto sul centro prelievi, dove tra le 7 e le 8 si sono registrati ritardi e rallentamenti nelle operazioni.

La direzione dell’ospedale di Carignano ha contattato il servizio tecnico, e intorno alle 8.20 la situazione ha iniziato a tornare alla normalità. La situazione negli ospedali cittadini, venerdì mattina, non presenta dunque particolari problemi: una trentina i pazienti in visita al San Martino, poco meno al Galliera, mentre al Villa Scassi intorno alle 9 erano quasi 50 le persone in osservazione breve intensiva.