Nuovo Galliera, tre aziende in pole per i lavori

Oggi presso la sala del consiglio di amministrazione dell'ospedali Galliera è stato illustrato lo stato dell'arte in merito al progetto sul Nuovo Galliera, a seguito della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice della gara per l'affidamento della progettazione.

Hanno preso parte all'incontro il governatore della Regione, Giovanni Toti, il vicepresidente e assessore regionale alla Salute, Sonia Viale, il vicepresidente del Galliera Giuseppe Zampini, il direttore generale Adriano Lagostena e il direttore sanitario Giuliano Lo Pinto.

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica: ha dato lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche e ha proceduto all'apertura della busta C - Offerta economica - offerta tempo, all'attribuzione dei punteggi ed alla definizione della graduatoria. Il presidente della commissione ha chiuso la seduta pubblica di gara e demandato al Rup la procedura per effettuare le verifiche di legge sulle offerte; al termine della procedura di verifica verrà dichiarata l'aggiudicazione definitiva.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni, secondo le indicazioni di legge. Nei tre raggruppamenti è presente un professionista locale. Lo sconto offerto dal primo classificato è del 43,20% su 9,25 milioni di euro di base d'asta pari a circa 4 milioni di euro. I primi tre classificati della graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice sono i seguenti:

1) Concorrente E: R.T. Politecnica – Mythos – 3TI – Ingegneria integrata – Arch. Burlando. Per le informazione disponibili il raggruppamento ha un buon curriculum in edilizia ospedaliera in Italia con uno dei pochi ospedali attualmente progettati in BIM (Sassari).

2) Concorrente D: R.T. Steam – Pinearq – OBR – HMR – Geol. Dameri. Sono i progettisti del progetto preliminare, con l'aggiunta di una società specializzata in direzione lavori e coordinamento della sicurezza e di un geologo libero professionista.

3) Concorrente F: R.T. Proger – Manens Tifs – Vittoria Compay – React – Inar – Ing. Michelini. Per le informazione disponibili il raggruppamento ha un buon curriculum in edilizia ospedaliera la società Mnens Tifs è tra i leader in Italia nella progettazione impiantistica.