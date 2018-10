Furti in ospedale, ladro arrestato dopo un inseguimento

Colto sul fatto mentre rovistava in una borsa, inseguito e infine arrestato: è successo intorno all’ora di pranzo di mercoledì all’ospedale Galliera, dove un genovese di 49 anni è stato scoperto mentre cercava di rubare in uno degli uffici.

A sorprendere il 49enne, pluripregiudicato e sottoposto a obbligo di firma e di dimora, è stata la dipendente di una cooperativa che opera nell’ospedale di Carignano. Rientrando nel sui ufficio, la donna ha visto il ladro con le mani nella borsa, ha dato immediatamente l’allarme e ha chiamato il 112. L’uomo è scappato nei corridoi verso le uscite, ma la dipendente non si è data per vinta e si è messa all’inseguimento fornendo indicazioni alle volanti della questura, che una volta arrivate sul posto sono riuscite a bloccare il fuggitivo.

I poliziotti gli hanno trovato nello zaino un computer risultato poi rubato a un primario del Galliera: per lui è scattato l’arresto con le accuse di furto aggravato e continuato e tentato furto aggravato, e in mattinata è stato sottoposto al processo per direttissima.