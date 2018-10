Galliera: cadono cavi dal soffitto durante intervento

Paura in sala operatoria al Galliera. L'equipe medica di turno, martedì 22 ottobre, era impegnata in un delicato intervento, quando i dottori hanno sentito un rumore sordo provenire dal soffitto. I medici, superato lo stupore iniziale, sono rimasti saldamente al loro posto. Per fortuna si trattava solamente della caduta di alcuni cavi nel controsoffitto. Lo schianto si è amplificato attraverso i pannelli di cartongesso destando inizialmente preoccupazione.

Il chirurgo Giuseppe Signorini, al lavoro da 7 ore, ha portato a termini l'intervento di ricostruzione cervico-facciale; l'operazione è riuscita. Soltanto dopo aver fatto uscire la paziente, la sala operatoria è stata chiusa per il sopralluogo e la riparazione.