Ambulanze ferme per ore al pronto soccorso del Galliera

Sei ambulanze sono rimaste ferme per circa tre ore e altre due, giunte intorno alle 15, si sono trovate nella stessa situazione. È quanto succede questo pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Il problema, spiegano dal nosocomio genovese, deriva dal sovraffollamento, conseguente alla rottura della Tac del Villa Scassi, guasto che porta a dirottare i pazienti sugli altri ospedali.

I disagi odierni vanno un ulteriore tassello in una settimana finora complicata per i pronto soccorso genovesi. Lunedì tutti gli ospedali cittadini hanno dovuto affrontare problemi legati all'accesso dei pazienti, con molte persone - nella maggioranza codici verdi e bianchi - costretti ad attendere per accedere alla sala visite.

Martedì dal San Martino hanno fatto sapere che la situazione è tornata sotto controllo; quel giorno però ci sono stati problemi al Galliera. Dall'ospedale di Carignano esprimono l'auspicio che il guasto al Villa Scassi venga risolto in fretta e sperano che nel weekend gli accessi calino.