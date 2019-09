Un'altra mattinata difficile per il pronto soccorso del Galliera

Ancora una mattinata difficile al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, sempre per lo stesso motivo, ovvero la mancanza di barelle, con conseguente blocco delle ambulanze. In pratica i mezzi di soccorso arrivano al nosocomio con i pazienti e questi restano sulle barelle in attesa di essere visitati o ricoverati nei reparti.

Attesa che si ripercuote sul personale delle ambulanze, che non può riprendere il servizio fino a quando non vengono restituite le barelle. Dal Galliera confermano un picco degli accessi intorno alle 11, con conseguente blocco delle ambulanze. Il numero preciso dei mezzi rimasti fermi non è chiaro, anche se alcuni militi del 118 riferiscono di una decina.

Le precisazioni del Galliera

Questa mattina alle ore 8 erano presenti in pronto soccorso 35 persone. Nel corso della mattinata sono state accolte ulteriori 25 persone. Le ambulanze bloccate non sono state più di 6 nel momento di picco, intorno alle ore 11.

Nell'arco della mattinata sono stati ricoverati 20 pazienti. Si tratta di pazienti anziani, cronici, con polipatologie che necessitano dell'intervento di differenti specialisti e di essere sottoposti ad esami ed accertamenti diagnostici prima di essere dimessi, o ricoverati.

Nel primo pomeriggio il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, assieme alla dott.ssa Daniela Pierluigi dirigente medico del pronto soccorso, hanno fatto un sopralluogo e hanno potuto constatare come la situazione fosse in fase di stabilizzazione.