Reparto a conduzione infermieristica del Galliera, positivo il primo bilancio

Il 25 maggio dello scorso anno venne inaugurata la nuova Area di degenza a conduzione infermieristica dell'ospedale Galliera. Oggi sono stati presentati i dati raccolti nei primi sei mesi di attività dell'innovativo reparto. Nei primi 6 mesi di attività il reparto a conduzione infermieristica ha permesso di liberare 1.705 giornate di ricovero (posti letto) negli altri reparti e in particolare, da quello di Chirurgia Generale e Epatobiliopancreatica, di Chirurgica Maxillofacciale, di Chirurgia Vascolare, di Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurochirurgia, Ortopedia delle Articolazioni e di Degenza Breve.

Nella nuova struttura vengono ospitati ed assistiti pazienti clinicamente stabili, provenienti da tutti i reparti ospedalieri a esclusione delle strutture ad alta intensità di cura (Rianimazione e Utic). Sotto il profilo organizzativo, gli infermieri assicurano la presa in carico e coordinano il percorso di uscita del paziente dal'ospedale, attivando un supporto domiciliare telefonico e programmando le successive visite in ambulatorio infermieristico.

Ai pazienti viene insegnato come comportarsi quando saranno a casa, quale dieta seguire, come prendere i farmaci e così via. Il reparto a conduzione infermieristica è nato anche per garantire la continuità assistenziale una volta che i pazienti sono rientrati al proprio domicilio. Proprio per questo è stato avviato un Ambulatorio infermieristico dove i pazienti si recano per effettuare le visite di follow up.

«L'Area Cure Infermieristiche - spiega la dottoressa Isabella Cevasco, responsabile S.S.D. Professioni Sanitarie del Galliera - in questo primo periodo di attività ha dato grandi soddisfazioni a tutti noi. Si è trattata di una sperimentazione interessante, sia dal punto di vista umano che organizzativo».

«Si tratta di un modello assistenziale utile per tutti i pazienti che abbiano completato il percorso diagnostico/terapeutico – aggiunge il Direttore Generale dell’E.O. Ospedali Galliera Adriano Lagostena – ma che necessitino ancora di una continuità assistenziale complessa, di tipo infermieristico, prima del rientro a domicilio o in residenze sanitarie assistenziali».

«Questo progetto costituisce un fiore all'occhiello del nostro sistema sanitario - dice il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali Sonia Viale - e si inserisce perfettamente nel quadro delineato dal nuovo Piano Socio Sanitario che punta sull'integrazione ospedale-territorio, nell'ottica di una sanità a chilometro zero. Questi primi sei mesi hanno già dato risultati molto positivi sotto diversi punti di vista, in primis per la capacità di rispondere con qualità ed efficienza ai bisogni di salute dei cittadini. Senz'altro si tratta di un modello virtuoso che auspico possa essere esteso già entro l'anno in corso a un'altra zona del nostro territorio».

«Il nostro vuole essere un reparto che favorisce la continuità delle cure - continua la dottoressa Cevasco - e ogni paziente non può stare da noi più di 15 giorni. Rispettare questo limite consente di avere un alto turn over e di poter affiancare tutti i reparti che lavorano in acuto dell'ospedale. Quando il reparto ha iniziato la propria attività sapevamo di potercela fare, di poter dimostrare di essere in grado di rispondere alle richieste e soddisfare le aspettative della Direzione e dei pazienti. Ma era pur sempre una prima volta e stavamo mettendo alla prova le nostre capacità gestionali e cliniche. A distanza di mesi possiamo dire di avercela fatta: il turn over è elevato, i pazienti sono soddisfatti e i medici ora si fidano della nostra struttura».

«Telefoniamo a casa dei nostri dimessi - conclude la dottoressa Cevasco - per assicurarci che aderiscano alle terapie e si prendano cura di sé. La maggioranza delle persone che vengono ricoverate da noi sono anziani e possono dimenticare quale pastiglia prendere alla data ora, per esempio. Oppure, se diabetiche, possono dimenticarsi di pesarsi per tenere sotto controllo l'aumento ponderale e così via».