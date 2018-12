Nuovo ospedale Galliera, appello al Consiglio di Stato contro il progetto

L'associazione Vas (Verdi, ambiente e società), sostenuta dai cittadini di Carignano, ha conferito mandato all'avvocato Daniele Granara (vice presidente della stessa associazione) per la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar della Liguria numero 808/2018 sul progetto del nuovo ospedale Galliera.

«Vas - si legge in una nota - anche a Genova scende in campo a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e agisce contro un'opera impattante che riduce il verde e i posti letto di degenza, ma prevede centinaia di nuovi appartamenti di edilizia residenziale in una città già satura e fragile dal punto di vista idrogeologico».

«Si tratta di un'opera - prosegue la nota -, che, come ha rilevato a più riprese la Corte dei Conti, costerà centinaia di milioni di euro pubblici per un'operazione immobiliare e li sottrae alle cure dei cittadini liguri».

«Vas - conclude la nota - confida che il Consiglio di Stato riformi la sentenza del Tar Liguria, a tutela dei valori ambientali, paesaggistici e culturali, di una migliore pianificazione urbanistica, nonché nel rispetto della volontà di rilevante sensibilità sociale della fondatrice duchessa di Galliera, oltreché nei limiti della sostenibilità finanziaria, che costituiscono non solo un bene costituzionale da rispettare ma una virtù civile».