Lite al centro di accoglienza, giovane arrestato

Attimi di apprensione nella mattinata di mercoledì 2 gennaio 2019 in un centro di accoglienza di via Gagliardo a Dinegro. Tutto è cominciato quando un cittadino 28enne della Costa D'Avorio, ospite della struttura, ha litigato violentemente con un altro ospite del centro, colpendolo ripetutamente. Il giovane ha scaraventato una libreria al suolo e incendiato con un accendino alcune pagine dei libri caduti. Ne è nato un principio d'incendio, domato dai vigili del fuoco intervenuti tempestivamente insieme agli operatori di una volante.

Bilancio del gesto: due ospiti della struttura sono finiti al pronto soccorso in codice giallo, uno per le lesioni e l'altro per le inalazioni del fumo. Il 28enne è stato arrestato per il reato di incendio, denunciato per quello di danneggiamento e lesioni e accompagnato nelle guardine della questura, in attesa del processo per direttissima di questa mattina.