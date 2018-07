"Invasione" di gabbiani, la Lav: «Non sono pericolosi, difendono i piccoli»

Genova, città di mare e di… gabbiani: gli abitanti del capoluogo ligure sono ormai abituati alla convivenza con questi volatili, ma nell’ultimo periodo pare che sia diventata più complicata, un po’ per il rumore (è frequente sentire i loro “cori” invadere i cieli), un po’ per alcuni episodi che hanno visto mamme gabbiano difendere i propri piccoli diventando in certi casi anche aggressivi. E non è inusuale che le guardie zoofile siano costrette a intervenire per salvare alcuni esemplari incastrati in qualche intercapedine o intrappolati in case, negozi o giardini.

La spiegazione è proprio legata al periodo: tra marzo e giugno per i gabbiani è periodo di riproduzione (tanto da renderli una specie protetta), circostanza che li spinge a cercare nuovi luoghi in cui fare il nido e covare, solitamente ricavati su tetti, cornicioni e a volta anche balconi. Ed è in questi casi che può presentarsi la maggiore difficoltà, perché i genitori gabbiani tendono a difendere ferocemente i loro piccoli, i cosiddetti “pulli”, e capita che possano lanciare grida di avvertimento o arrivare a “beccare” l’umano che dovesse avvicinarsi troppo ai nidi

«I gabbiani non intendono invadere le città, ma semplicemente il proliferare dei porti, la continua presenza dell’uomo sulle spiagge e talvolta la carenza di pesce li ha necessariamente indotti negli anni a spostare il loro “habitat” su tetti, terrazze, ballatoi o davanzali delle nostre abitazioni - conferma la Lav - Durante la stagione invernale effettuano lunghe ricerche di un posto sicuro ed adatto per la costruzione del “nido” e circa a fine aprile costruiscono quest’ultimo. Durante la cova e dopo la nascita dei piccoli può capitare che qualche gabbiano effettui, verso persone che si trovano nelle vicinanze del nido, voli di avvicinamento ed emissione di particolari “grida”, senza comunque mai toccare l’essere umano. Tali voli e grida rappresentano solo un tentativo di difesa dei cuccioli nei confronti degli estranei, comportamento tipico di tutte le mamme del mondo, comprese le mamme “umane”.

Il consiglio dell’associazione è dunque quello di non passare “all’attacco”, e di non spaventarsi: «È sufficiente alzare le braccia per allontanarli»