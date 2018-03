G8, possibile revisione del processo per i poliziotti della Diaz

Sono passati 17 anni dai fatti drammatici della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, per i quali molti poliziotti sono stati condannati in via definitiva al termine di un lungo processo. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha però aperto la strada a una revisione del processo dichiarando ammissibile il ricorso presentato da alcuni dei funzionari di polizia coinvolti nella vicenda.

I poliziotti erano stati assolti in primo grado, ma condannati in appello e in Cassazione per calunnia e falso. La Cedu, adesso, dovrà valutare il ricorso presentato da alcuni dei funzionari e, in caso di esito positivo, la revisione del processo diventerebbe possibile. Al centro della questione la presunta violazione dell'articolo 6 della convenzione europea per i diritti dell'uomo che fa riferimento al "diritto a un equo proceso". Secondo coloro che si sono appellati al Cedu la corte di Appello di Genova prima di ribaltare la sentenza di assoluzione in primo grado avrebbe dovuto sentire nuovamente i testimoni che erano stati interrogati nella prima fase del processo.