G8, poliziotti della Diaz condannati a risarcire 3 milioni

Responsabili delle violenze avvenute alla scuola Diaz e di aver costruito false prove durante i terribili giorni del G8 di Genova nel 2001: per questo motivo, 24 tra dirigenti e ispettori (tuttora in servizio o ex) della Polizia, dovranno rimborsare spese legali e provvisionali per un totale di quasi 3 milioni di euro.

A pronunciarsi con qusta nuova condanna è la Corte dei Conti: i poliziotti ora dovranno rifondere la somma (precisamente 2 milioni e 800mila euro) ai Ministeri dell'Interno e della Giustizia. Si tratta delle spese legali dei tre gradi di giudizio unite alle provvisionali stabilite come risarcimento ai manifestanti che avevano subito brutali violenze ed erano stati arrestati sulla base di prove fabbricate ad hoc, e alle parcelle degli avvocati del gratuito patrocinio delle parti civili.

Il 22 maggio a esprimersi sarà anche la Corte Costituzionale, che valuterà un'ulteriore condanna a 5 milioni di euro per danno di immagine, per un caso che va avanti ormai da 18 anni.