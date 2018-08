G8, la Corte dei Conti chiede 8 milioni di risarcimento ai poliziotti della Diaz

Un risarcimento danni di oltre 8 milioni di euro. È quello che la procura della Corte dei Conti della Liguria chiede a 27 ex poliziotti per i pestaggi avvenuti alla scuola Diaz durante il G8 genovese del 2001. La somma comprende tre milioni di danni patrimoniali e cinque per quelli di immagine. Nei prossimi mesi verrà fissata l'udienza davanti ai giudici contabili che dovranno decidere sulla questione.

La procura ha citato tra gli altri l'allora direttore del servizio centrale operativo Gratteri, il suo vice Caldarozzi, il capo della Digos di Genova Mortola e Canterini, comandante del primo reparto mobile di Roma oltre al suo vice, ai capisquadra e ai vari funzionari dell'epoca coinvolti nei fatti.