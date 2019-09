Fusione Amt-Atp, la giunta stringe i tempi

Sale la preoccupazione fra gli autisti di Amt per gli scenari connessi alla fusione con Atp. Questa settimana sono in programma due commissioni consiliari sul tema: la 'Territorio e politiche per lo sviluppo delle vallate' e quella per lo 'Sviluppo economico' si riuniranno fra il pomeriggio di martedì 24 e la mattina seguente.

L'attuale ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì 26, invece, non prevede alcuna votazione sulla fusione. L'apprensione di alcuni autisti è relativa all'ingresso in Amt dei privati, già in Atp. La questione è un po' complessa e giova ricordare i passaggi precedenti.

Di una possibile fusione fra Amt e Atp si parla dal lontano 2012, ma i tempi non erano ancora maturi. Il 21 novembre 2017 il Consiglio comunale di Genova ha approvato la delibera della giunta Bucci sulla fusione tra Atp e Amt con l'incorporazione dell'azienda di trasporto pubblico provinciale in quella comunale.

Questo ha portato a una riduzione della partecipazione del Comune in Amt dal 100% all'86,16% per l'ingresso dei soci di Atp, e poi all'attuale 94,94% dopo l'aumento di capitale del 2018. Al contempo Atp è diventata società controllata da Amt al 51,54%. La quota restante è di Autoguidovie Italiane.

Giovedì scorso la delibera con gli indirizzi per la fusione è stata approvata in giunta e presto approderà in Consiglio comunale. Da parte loro i sindacati sono pronti a incontrare il sindaco per chiedere garanzie affinché Amt resti in mani pubbliche.

Il 9 gennaio 2018 il vicesindaco di Genova e assessore alla Mobilità Stefano Balleari a Palazzo Tursi in Consiglio comunale, rispondendo ad una interrogazione di Enrico Pignone, aveva detto: «Non escludo a priori che un'azienda privata possa partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico nella Città metropolitana di Genova, ma Amt e Atp saranno talmente efficaci e efficienti da vincerla, riducendo i costi e aumentando i ricavi». Ora alla mobilità c'è Matteo Campora, ma il cambio di assessore non significa per forza una linea differente.