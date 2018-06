Rubano vestiti in negozio del centro, arrestati

Furto nel punto vendita Upim in via XX Settembre. Due giovani rispettivamente di 23 e 24, entrambi irregolari sul territorio e di origini tunisine, hanno rubato vestiti e prodotti per l'igiene per un valore economico di 110 euro.

Ad accorgersene è stata la guardia giurata, in servizio all'interno del negozio, che è riuscito a bloccare la fuga di uno dei due. Ma all'arrivo delle Volanti gli agenti hanno identificato anche il complice che si aggirava nelle vicinanze. In tasca aveva anche un cellulare risultato rubato a Firenze lo scorso 10 giugno.

La merce è stata restituita al negozio e la coppia di ladri è stata processata questa mattina, giovedì 14 giugno, con rito direttissimo.