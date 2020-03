Rubano piastre dei citofoni in ottone, denunciati due genovesi

Due genovesi di 46 e 50 anni sono stati denunciati dai Craabinieri per essere stati sorpresi a rubare piastre dei citofoni in ottone con telecamera poste

all’ingresso dei condomini tra via Cairoli e via alla Chiesa della Maddalena.

La denuncia è scattata la scorsa notte quando un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, al termine degli accertamenti ha identificato i due ladri denunciandoli per “furto aggravato” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli”. I due utilizzavano infatti uno scalpello di ferro per scardinare le piastre.

I due ladri avevano precedenti di polizia ed erano attualmente sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale, emesso dal Questore di Genova per altri reati. Le piastre sono state recuperate e restituite ai condomini.