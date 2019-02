Rubano al supermercato, due donne denunciate

Nella mattinata di lunedì 25 febbraio 2019, i carabinieri di Campomorone, al termine di accertamenti, hanno denunciato per il reato di furto aggravato una commerciante 48enne pregiudicata e una 24enne, entrambe residenti a Genova.

Le due donne, nel primo pomeriggio dello scorso 8 febbraio 2019 presso un supermercato all'interno di un centro commerciale della zona, dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, per un valore complessivo di circa 370 euro, hanno oltrepassato la barriera delle casse self service accodandosi a un cliente in uscita, senza pagare il corrispettivo dovuto.