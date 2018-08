Rubano 950 euro di profumi in un negozio: quattro arresti

Mercoledì pomeriggio, in piazza delle Fontane Marose, i poliziotti del Commissariato Centro hanno arrestato quattro cittadini ecuadoriani, due uomini e due donne, di età compresa tra i 24 e i 33 anni, che sono stati sorpresi mentre rubavano in una profumeria.

Due di loro erano già indagati per un furto commesso lo scorso luglio ai danni della stessa profumeria, motivo per cui gli investigatori di piazza Matteotti hanno collegato i fatti e li hanno riconosciuti quasi subuto, mentre entravano nel negozio di piazza Fontane Marose, in compagnia di altre due persone.

I poliziotti li hanno allora tenuti d’occhio, notando che, mentre alcuni distraevano le commesse, gli altri giravano indisturbati nel negozio. All'uscita, gli agenti li hanno seguiti e poi fermati: durante i controlli, hanno notato che i quattro avevano al seguito due borse schermate contenenti diverse scatole di profumi di marca appena sottratti (per un valore di 950 euro) e svariati capi di abbigliamento ancora etichettati, per i quali sono in corso attività di accertamento. A confermare la dinamica dei fatti, anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.

I quattro sono stati arrestati per il furto e denunciati per ricettazione.