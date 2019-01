Rubano in profumeria, due denunciati in piazza delle Fontane Marose

Hanno ricevuto una denuncia a piede libero per furto aggravato in concorso, i due uomini che sono stati fermati ieri pomeriggio per un controllo dai carabinieri, appena usciti da una profumeria vicino a piazza delle Fontane Marose.

I militari ella Stazione della Maddalena hanno prima accertato la loro identità, un 38enne croato e un 30enne genovese, entrambi pregiudicati. Sono passati poi alla perquisizione, trovando gli uomini in possesso di alcuni prodotti di profumeria per un valore di circa 160 euro. La refurtiva è stata restituita al negozio.

Il 38enne è stato anche trovato in possesso di 8 grammi di marijuana.