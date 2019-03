Ruba in un negozio di via Sestri, denunciato

Furtivamente si è impossessato di indumenti vari esposti all'interno dell'Ovs in via Sestri, per poi allontanarsi.

Subito fermato dalla pattuglia della locale stazione carabinieri, l'uomo, identificato in un 22enne marocchino irregolare sul territorio, trovato in possesso della refurtiva del valore commerciale di 45 euro, è stato denunciato per furto aggravato.

La merce è stata restituita all'esercizio commerciale.