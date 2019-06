Rubano sulle moto parcheggiate, denunciati

La scorsa notte un uomo e una donna, in via della Marina, si sono messi a forzare i bauletti delle moto parcheggiate, quando sono stati sorpresi dalla pattuglia della stazione carabinieri di Carignano.

Identificati in una 40enne incensurata e un 31enne, gravato di pregiudizi di polizia, entrambi genovesi, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.