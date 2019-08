Razzìa nel liceo Cassini, arrestato branco di baby ladri

Sette ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono stati arrestati dalla polizia in relazione a un furto commesso all’interno della succursale di via Peschiera del liceo scientifico Cassini.

Il branco aveva ricavato il proprio covo all’interno di un palazzo disabitato e sotto pignoramento che si trova a pochi metri dal Cassini, dove sono stati rintracciati dagli agenti delle Volanti e bloccati: all’interno custodivano i computer di cui era appena stata denunciata la scomparsa e altro materiale scolastico, presumibilmente trafugato dai locali del liceo.

A dare l’allarme sono stati, giovedì mattina, alcuni residenti, che hanno notato il gruppetto uscire dall’istituto ancora chiuso per le vacanze estive. Hanno quindi chiamato la polizia, che nel giro di poco tempo ha inviato sul posto diverse volanti per bloccarli.

Gli agenti hanno circondato l’edificio e sono entrati, trovando i 7 ragazzi e arrestandoli. In mattinata l’udienza per la convalida: si tratta di cittadini di origine albanese, tutti incensurati, che a Genova non hanno una base stabile.