Rubano liquori e altra merce, tre donne denunciate

Nel corso della giornata di ieri, equipaggi del Nucleo Radiomobile, al termine di accertamenti, hanno denunciato per furto in concorso e furto tre donne.

Il primo episodio all'interno dell'Ipercoop di via Romairone, dove due donne, una genovese di 49 anni e una cilena di 46 anni, hanno asportato merce varia per un valore di 180 euro. L'altro furto è avvenuto presso il supermercato Basko di via Barabino alla Foce, dove una 24enne genovese si è impossessata di alcune bottiglie di liquori, per un valore di 75 euro.

In entrambi i casi la merce è stata recuperata e restituita.