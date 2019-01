Ex-Otago: furto di strumenti musicali a un mese da Sanremo

A circa un mese dall'inizio del Festival di Sanremo gl Ex-Otago rimangono senza strumenti musicali. La band genovese che parteciperà alla kermesse con il brano "Solo una canzone", ha infatti denunciato sulla propria pagina Instagram, il furto avvenuto all'interno di una sala di registrazione.

«Qualcuno è entrato nel nostro studio - hanno scritto - e ci ha rubato alcuni strumenti. Siamo incazzati e amareggiati... Olmo non ha più la sua testata per il basso e a Fra è stata portata via tutta la pedaliera». Su Instagram la band ha pubblicato l'elenco completo degli strumenti mancanti e ha concluso postando la foto della pedaliera rubata: «Se qualcuno vedesse annunci strani ci faccia sapere...».

