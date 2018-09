Serie di furti in una discoteca del centro, il titolare ferma un ladro

La scorsa notte le volanti del commissariato Centro e della questura sono intervenute in galleria Errico Martino presso una discoteca del centro, al cui interno il proprietario aveva sorpreso una persona, che vi si era introdotta dopo aver forzato una porta. I poliziotti hanno bloccato il ladro e raccolto la denuncia del titolare.

Quest'ultimo ha raccontato che, da alcuni giorni, aveva subito dei furti, tutti durante la notte, a opera di ignoti che si erano impossessati di tre televisori, numerose bottiglie di alcolici e utensili vari. Per questo motivo aveva deciso di trattenersi nel locale con un suo collaboratore dopo la chiusura.

Intorno all'1.20, i due hanno sentito aprirsi una porta e hanno sorpreso all'interno un uomo che, per rendersi irriconoscibile, calzava sulla testa una busta di carta con un taglio in corrispondenza degli occhi, mentre una seconda persona è fuggita precipitosamente. Hanno pertanto allertato la polizia e atteso l'arrivo delle volanti.

A finire in manette è stato un cittadino ecuadoriano di 33 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso con una seconda persona rimasta ignota. Fissata per questa mattina la direttissima.