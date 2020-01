Ruba spumante in un market, ladro ubriaco rintracciato e "daspato"

Ha rubato diverse bottiglie di alcolici insieme con un complice da un negozio di piazza Campetto, un'ora dopo era in piazza San Luca, ormai ubriaco, ed è finito drittto "tra le braccia" della polizia Locale. Che lo ha multato e ha fatto scattare l'ordine di allontanamento.

A individuare e denunciare l'uomo, un 30enne senza fissa dimora, sono state due pattuglie in servizio di sicurezza nel centro storico, avvisate dal titolare di un esercizio commerciale del furto appena subito. Il titolare ha riferito di avere visto due uomini prendere le bottiglie e di avere provato a fermarlo, senza riuscirci.

Le due pattuglie si sono divise per la ricerca dei fuggitivi e, dopo circa un’ora hanno individuato un uomo corrispondente alle descrizioni in piazza San Luca, visibilmente ubriaco. L’uomo, interpellato dagli agenti, non ha saputo fornire spiegazioni convincenti su dove fosse stato prima, e gli agenti, vista la rispondenza con le testimonianze, lo hanno accompagnato presso l’esercizio commerciale.

I filmati delle videocamere di sorveglianza, che lo avevano immortalato mentre afferrava una bottiglia di spumante, hanno confermato la sua identità. Il 30enne è stato quindi segnalato alla Autorità Giudiziaria, e si è visto staccare una multa per ubriachezza manifesta e un ordine di allontanamento.