Ruba bicicletta in via XX Settembre, arrestato

I carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria hanno tratto in arresto in via XX Settembre in flagranza di reato un 31enne, originario della provincia di Alessandria e senza fissa dimora, con precedenti di polizia.

Quest'ultimo è stato sorpreso a rubare una bicicletta posteggiata in quella via. La refurtiva è tuttora custodita in attesa di essere riconsegnata al legittimo proprietario.

Il 31enne questa mattina è stato giudicato per direttissima.