Ruba la bici a un giovane corriere, denunciato

I carabinieri della stazione della Maddalena, nel corso di un servizio di pattuglia a piedi nel centro storico, hanno denunciato un 19enne senegalese, senza fissa dimora, per furto e inottemperanza dell'ordine del questore.

Il giovane si è reso responsabile del furto di una bicicletta ai danni un corriere 27enne nigeriano, nonché di non aver ottemperato all'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno a Genova per 3 anni, emesso dal questore.