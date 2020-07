Sorpreso a rubare su una Mercedes, arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Martino, insieme ai colleghi della stazione di San Fruttuoso, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto su autovettura un cittadino ecuadoriano, classe 1984, senza occupazione e gravato da precedenti specifici.

L'uomo è stato sorpreso in via Mario Abbiate a Principe mentre rovistava nell'abitacolo di una Mercedes Classe B parcheggiata in strada, al cui interno si era poco prima introdotto mediante effrazione dello sportello lato guidatore.

Questa mattina il 35enne è stato sottoposto a processo con rito per direttissima.