Ruba bottiglie di liquore al supermercato, arrestato

Nel corso della serata di martedì 19 novembre 2019 la pattuglia della stazione carabinieri di Pra', dopo essere intervenuta in via Taggia, ha arrestato per furto in esercizio pubblico un 53enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia.

Quest'ultimo si è impossessato di cinque bottiglie di liquori di una nota marca del valore commerciale di 70 euro dall'interno del supermercato Basko. La refurtiva, recuperata, è stata restituita.

Questa mattina il 53enne è stato processato con rito direttissimo.