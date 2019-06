Prima le avance, poi il pedinamento e il furto: caccia alla “ladra bionda”

Gli investigatori della Squadra Mobile della questura sono sulle tracce di una giovane donna bionda che nei giorni scorsi ha derubato un pensionato di 80 anni del suo Rolex dopo averlo pedinato sino a casa.

Stando a quanto raccontato dall’uomo, la ragazza lo avrebbe avvicinato in corso Podestà con una scusa e avrebbe iniziato a fargli avance piuttosto spinte, subito rifiutate. A quel punto il pensionato è rientrato a casa, in zona Staglieno, e qualche ora dopo si è ritrovato davanti alla porta di casa la stessa ragazza, che ha provato a entrare con una scusa e, approfittando di un attimo di distrazione, ha afferrato il Rolex che aveva al polso e gliel’ha sfilato, dandosi poi alla fuga.

L’ipotesi più probabile è che dopo averlo avvistato, la giovane donna abbia deciso di seguirlo sino a casa e di entrare in azione in un luogo più appartato. La polizia sta indagando, requisendo anche le immagini delle telecamere della vicina rimessa Amt, per cercare di risalire all’identità della donna.