Furti in negozi e centri commerciali, denunciati sei ladri

Nel corso di servizi mirati antitaccheggio in tutta la provincia, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato e tentato furto aggravato sei persone.

A Santa Margherita Ligure due uomini di 43 e 50 anni, pregiudicati, sono stati sorpresi ad asportare dall'interno di vari negozi indumenti da mare griffati per un valore complessivo di 150 euro; a Molassana è stato denunciato un giovane peruviano di 24 anni residente a Genova, responsabile di aver rubato dei liquori per un valore complessivo di 30 euro all'interno di un supermercato.

Un operaio di 52 anni, pregiudicato, è stato deferito per aver tentato di impossessarsi di un capo di abbigliamento del valore commerciale di 30 euro all'interno della Upim; infine sono stati denunciati un ecuadoriano di 35 anni, pregiudicato, per aver tentato di rubare prodotti di bricolage dal centro commerciale Leroy Merlin e un 33enne genovese, anch'egli con precedenti, sorpreso nel tentativo di asportare una bobina di filo in rame da un furgone in sosta.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e consegnata ai legittimi proprietari.