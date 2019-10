Razzie in case e villette isolate, preso il "Lupin" del Tigullio

Si era specializzato in furti in case e villette isolate del Tigullio e dell’entroterra, concentrandosi soprattutto su materiale per l’edilizia ma senza disdegnare gioielli, smartphone, gadget hi-tech e abbigliamento: i poliziotti del commissariato di Chiavari lo hanno arrestato nei giorni scorsi, un 31enne di origini moldave soprannominato “Arsenio Lupin” da chi da settimane era sulle sue tracce.

Gli investigatori sono risaliti a lui indagando su una serie di furti messi a segno tra Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Leivi. Dopo appostamenti e pedinamenti, sono riusciti a individuare un box che l’uomo aveva di fatto trasformato in una sorta di “outlet” in cui riceveva i clienti, che potevano osservare da vicino il “campionario”, tutto provento di furto: trapani, flessibili, carrelli e utensili, oggetti di artigianato, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche, ma anche attrezzi da dentista, numerosi caschi da motociclista e vestiti vari.

L’ipotesi è che parte della merce fosse anche destinata al mercato dell’Est europeo, complice anche l’imballaggio utilizzato per riporla. Tutte le vendite erano meticolosamente appuntate su un blocchetto, trovato in una scatola da scarpe insieme con 900 euro in contanti.

Nel box sono stati inoltre trovati due scooter, risultati rubati, usati per mettere a segno i colpi, come confermato anche dalla Scientifica, che ha passato al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza delle zone interessate dai furti. Per rendere meno riconoscibili i mezzi, il 31enne utilizzava inoltre targhe di scooter “puliti”, recuperate da scooter abbandonati o da rottamare.

Degno di nota è il modus operandi del giovane che, pur utilizzando mezzi rubati, applicava targhe di motocicli “puliti” recuperate da motorini alluvionati o abbandonati. L’uomo è stato arrestato per ricettazione, e nei prossimi giorni proseguiranno le indagini per capire quanti colpi abbia messo a segno prima di essere individuato.