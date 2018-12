Poker di furti in via Sestri, arrestato

Intorno alle 17 di martedì 4 dicembre 2018 i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un 43enne di nazionalità italiana responsabile del furto di merce all'interno di diversi negozi di via Sestri, per un valore complessivo di circa 150 euro.

Grazie alla segnalazione di un cliente, il commesso di uno dei negozi derubati ha appreso che una persona aveva appena prelevato dalle vetrine un paio di occhiali e, dopo aver staccato l'etichetta, era uscita senza pagare. Così l'ha seguita e mentre era in contatto con il 112 ha assistito in diretta a un secondo furto ai danni di una farmacia e allo spostamento in un altro esercizio dove i poliziotti l'hanno fermata.

Nella sua borsa erano presenti articoli riconosciuti da quattro negozianti della via come appena rubati. Il 43enne, con precedenti specifici, è stato processato per direttissima questa mattina.