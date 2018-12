Condannato per furti e truffe, arrestato

Nel corso della mattina di venerdì 14 dicembre 2018 i carabinieri della stazione di San Martino, in esecuzione a ordine di carcerazione, emesso dall'ufficio esecuzioni penali, hanno arrestato un genovese di 60 anni, gravato di numerosi pregiudizi di polizia.

Quest'ultimo deve scontare una pena detentiva di 1 anno e 10 mesi di reclusione e pagare una multa di 1.600 euro perché responsabile dei reati di furto aggravato continuato in concorso, concorso in falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato e truffa in concorso, reati commessi a Genova tra il 2014 e 2015.

Il 60enne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena agli arresti domiciliari.