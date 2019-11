Furti in mezza Liguria, arrestata 27enne

I carabinieri del Nucleo Investigativo e della stazione di San Martino, a seguito di ordini di carcerazione emessi dall'autorità giudiziaria genovese, hanno arrestato due donne.

La prima è una venezuelana di 27 anni, gravata da precedenti di polizia, già detenuta per altra causa presso il carcere di Pontedecimo, condannata ad espiare la pena della reclusione a 4 mesi, nonché al pagamento della multa di 800 euro, poiché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commesso a Genova nel febbraio del 2015.

La seconda giovane a finire in manette è stata una 27enne, nata a Genova, ma di origini 'rom', gravata da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, condannata a espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione poiché responsabile di furti aggravati, commessi tra Genova e Rapallo nel 2009, 2013 e 2015, nonché di inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Deiva Marina, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, commesso nel 2015.

Dopo le formalità, la 27enne è stata accompagnata presso il proprio domicilio, dove sconterà la detenzione ai domiciliari.