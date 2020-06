Aumento dei furti in città, prefetto chiede più personale

Alle ore 14 il consiglio comunale di lunedì 29 giugno 2020 si è aperto con le interrogazioni a risposta immediata da parte dei consiglieri alla giunta.

«Nella nostra città i furti nelle abitazioni private sono in continuo aumento: quali azioni sono allo studio dell'amministrazione per contrastare questo problema che mette a rischio la sicurezza dei cittadini?». Questa la richiesta di Stefano Giordano (M5S).

Così l'assessore Stefano Garassino: «Su questo problema giovedì scorso c'è stato un comitato in Prefettura. Ricordo che tutto quanto concerne l'ordine pubblico è nelle competenze delle forze dell'ordine e il Prefetto, nell'incontro che a breve avrà a Roma, chiederà più personale per la tutela della sicurezza in città. La polizia locale collabora con le forze dell'ordine ed è impegnata, oltre che nelle ordinarie attività, nel controllo della movida in molte zone della città. Ma a Genova occorrono più forze».