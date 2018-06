Shopping in centro con borse schermate, bloccati con tremila euro di refurtiva

Ieri pomeriggio i carabinieri di quartiere della stazione di Carignano hanno arrestato in flagranza di reato tre persone: si tratta di due cittadini ecuadoriani di 31 e 41 anni, il secondo pregiudicato, e una genovese di 26 anni.

I tre, sottoposti a controllo in via XX Settembre, all'interno di Pimkie sono stati trovati in possesso di numerosi capi di vestiario di note marche, rubati all'interno dello stesso negozio, nonché di numerosi altri asportati presso l'Ovs di via Brigate Liguria e altri ancora in fase accertamento.

La merce, del valore di circa tremila euro, si trovava nascosta all'interno di borse schermate, utilizzate per eludere i sistemi antitaccheggio. I tre sono stati anche trovati in possesso di circa 4 grammi di marijuana, posta sotto sequestro. Dopo gli atti di rito sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della stazione di Forte San Giuliano.