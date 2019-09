Rubano al supermercato, due denunciati

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, al termine di accertamenti, hanno denunciato per tentato furto e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato un marocchino di 43 anni, in Italia senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia. L'uomo ha tentato di asportare una bottiglia di liquore e alcuni generi alimentari di poco valore all'interno del supermercato In's di via Casaregis alla Foce.

Analogo episodio in centro dove i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno denunciato per furto un 35enne brasiliano, sorpreso ad asportare diversi prodotti di profumeria all'interno della Coop in largo delle Fucine.

In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita ai commercianti.