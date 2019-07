Furti d'identità per frodi online: a Genova un caso al giorno

Aumentano in Liguria i casi di furto d’identità finalizzati alle frodi creditizie. Stando a un recente studio pubblicato dall’Osservatorio Crif - Mister Credit, nel 2018 sono stati più di 27.000 i casi rilevati in Italia, 589 dei quali in Liguria.

La nostra regione si posiziona quindi al 13esimo posto nella classifica italiana: sul “podio”, Campania, Lomabrdia e Lazio. A livello provinciale, il maggior numero di frodi creditizie è stato registrato nella provincia di Genova, con 327 casi (che la collocano al 20esimo posto nel ranking nazionale), seguita dalla Spezia, con 102. Più distanziate Savona, con 83 casi, e Imperia, con 77.

In regione la crescita rispetto alla precedente rilevazione è stata in doppia cifra, con un preoccupante +11,9%. A livello provinciale, invece, l’incremento più consistente ha riguardato Imperia, con un +29,8%, mentre a Genova la variazione è stata pari a +14,4%.

Furti d'identità, vittime e tipologie

Stando alla stima effettuata dall’Osservatorio, il danno economico causato dalle truffe legate al furto d’identità è pari a circa 135 milioni di euro. Le vittime privilegiate sono uomini (il 61,6% del totale), con un forte incremento nella fascia over 60. Diminuisce invece l’incidenza dei 31- 40enni (-7,6%), anche se la fascia maggiormente colpita dal fenomeno rimane quella dei 41-50enni, con circa un quarto delle vittime.

Tra i prodotti maggiormente sfruttati per le frodi c’è quella che offre il prestito finalizzato: questa particolare tipologia di truffa è aumentata di circa il +28% rispetto allo scorso anno, arrivando a spiegare quasi 3 casi su 4, con un importo medio pari a 6.400 euro. Al secondo posto, con il 12,7% dei casi totali, ci sono le frodi legate alle carte di credito.