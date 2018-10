Cibo, whisky e auricolari: tre ladri denunciati

I carabinieri hanno denunciato tre persone per furti, commessi in altrettanti esercizi commerciali della città nella giornata di domenica 14 ottobre 2018.

A Sampierdarena, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato per tentato furto aggravato un 22enne, nato nella Repubblica Domenicana, dopo che il giovane ha tentato di asportare due confezioni di auricolari, danneggiando le confezioni, all'interno di Mediaworld presso il centro commerciale Fiumara.

In centro i militari hanno sorpreso un 43enne, nato in India, residente a Firenze, sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Genova, mentre tentava di asportare una bottiglia di whisky previa forzatura della placca antitaccheggio grazie a una tronchesina, all'interno del supermercato Coop in largo delle Fucine.

Infine a Rivarolo, i militari della locale stazione hanno denunciato per furto un 43enne, nato in Romania, in Italia senza fissa e dimora, visto che il giorno prima ha sottratto generi alimentari dal supermercato Ipercoop all'interno del centro commerciale L'Acquilone in via Romairone.