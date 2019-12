Rubano computer da un negozio del centro, denunciati

Nella giornata di Santo Stefano, al termine di accertamenti, i carabinieri della stazione di Carignano hanno denunciato a piede libero un 39enne di origini croate, autore di due furti a Genova nel mese di novembre.

L'uomo, noto per i suoi precedenti, è stato identificato come l'autore di un furto in un supermercato di via Canevari. Aveva rubato numerosi generi alimentari del valore commerciale di 230 euro. Inoltre, con l'aiuto di un complice (un genovese di 48 anni, denunciato) lo scorso 27 novembre aveva anche rubato un computer portatile del valore di 800 euro in un negozio di articoli elettronici di piazza della Vittoria.