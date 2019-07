Entrano nelle auto parcheggiate per rubare, una denuncia e un arresto

Due nuovi episodi di furti sulle auto in diversi quartieri di Genova, in via Canevari e in via Gramsci.

Nel primo caso, un uomo si è introdotto all'interno di due veicoli lasciati con le portiere aperte, con l'intento di trovare qualcosa da rubare, ma è stato scoperto da uno dei proprietari. Il ladro allora è scappato, ma i carabinieri del Nucleo Radiomobile arrivati poco dopo - grazie ai particolari raccolti - si sono messi sulle sue tracce e lo hanno trovato mentre cercava di nascondersi in un tunnel di collegamento alla stazione della metro di Brignole. Identificato in un 60enne genovese con precedenti, è stato denunciato a piede libero per tentato furto.

Secondo caso in via Gramsci, nella notte tra mercoledì e giovedì, dove un uomo ha forzato la portiera di un'auto parcheggiata, cercando di rubare all'interno. È stato però subito scoperto da un carabiniere della stazione di Genova San Teodoro e Scali, libero dal servizio, che in quel momento stava passeggiando proprio nei paraggi. Il ladro, vistosi scoperto, ha cercato di scappare, divincolandosi e spintonando il militare e una guardia giurata che nel frattempo è intervenuta, ma è stato presto bloccato. Identificato in un 20enne algerino pregiudicato, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.